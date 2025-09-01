На кинофестивала във Венеция представиха "Магьосникът от Кремъл"

„Магьосникът от Кремъл“ с Джуд Лоу като Владимир Путин бе посрещнат с 10-минутни аплодисменти на фестивала във Венеция.



Филмът на френския режисьор Оливие Асаяс е екранизация на романа на Джулиано да Емполи (2022). Действието проследява края на съветската епоха и първите години на Руската федерация, докато младият Владимир Путин изгрява на политическата сцена. Централна роля има и измисленият персонаж Вадим Баранов (Пол Дейно) – продуцент и режисьор, който постепенно се превръща в негов „сив кардинал“.