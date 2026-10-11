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На оранжевите котки им липсва сегмент от ДНК, установиха учени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:52 мин.
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оранжевите котки липсва сегмент днк установиха учени
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Учени разгадаха генетичната тайна на оранжевите котки, съобщава „Сайънс алърт“, като се позовава на изследване, публикувано в научното списание Current Biology.

Рижата козина е една от най-разпознаваемите черти в котешкия свят и същевременно – една от най-големите мистерии в генетиката на котките. За разлика от повечето цветове на козината при бозайниците, този цвят не следва обичайните правила на унаследяване. Поради тази причина в продължение на повече от 60 години точният ген, отговорен за него, оставаше скрит.

Сега два независими екипа от изследователи установиха, че огненият оттенък на нашите пухкави любимци най-вероятно е резултат от липсващ сегмент от ДНК в част от котешкия геном, която не кодира протеини.

Едно от откритията не е изненада. Както се прогнозира отдавна, мутиралият ген се намира в Х-хромозомата на котката, което обяснява защо оранжевият цвят се проявява толкова различно при двата пола. Повечето оранжеви котки са мъжки, докато повечето женски котки с оранжева козина в крайна сметка се раждат с мозаечна окраска от различни цветове.

Откакто хората за първи път са започнали да съжителстват с котките преди близо 10 000 години, любопитство буди фактът, че черна котка и оранжева котка могат да станат родители на котенца с неочаквано разнообразие от цветове. Мъжките котенца от подобна двойка са предимно или оранжеви, или черни, както може и да се очаква. Но женските котенца могат да имат мозаечната окраска на котка калико с петна от черно, оранжево и бяло, или пък мраморната шарка на костенуркова котка с оранжеви пръски, разпръснати из черната козина.

И двата екипа потвърдиха, че мутацията, отговорна за оранжевата козина, е в Х-хромозомата, поради което се появяват толкова ясни разлики в цветните шарки между половете. За разлика от мъжките котки, които имат само една Х-хромозома, женските притежават две. Затова, за да бъде една женска котка изцяло оранжева, тя трябва да наследи мутиралия ген и от двамата си родители. Ако го наследи само от единия, тя развива характерната многоцветна окраска.

Второто изследване, ръководено от генетика от Университета Кюшу Хидехиро Тох, също идентифицира Arhgap36 като гена за оранжевата котешка козина. Изследователите установяват, че по-силната експресия на този ген потиска гените за цветни пигменти, като блокира тъмнокафявите до черни пигменти (еумеланин) и насочва синтеза към червеникавите и жълтите пигменти (феомеланин).

Снимки: БТА

Каквото и да стои зад огнената им козина, оранжевите котки определено се намират в добра компания. Скорошно проучване в 93 държави установи, че нациите с повече котки са склонни да отчитат по-високи нива на общо щастие. Макар изследователите веднага да напомнят, че подобна връзка невинаги означава причинно-следствена зависимост, откритието остава повече от любопитно, отбелязва „Сайънс алърт“.

#липса на сегмент от ДНК #оранжеви котки #откритие

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