НА ЖИВО: България - Грузия, ясни са съставите

След гостуването на Турция, българският национален отбор приема Грузия в последния си мач от световните квалификации.

Тимът на Александър Димитров ще се опита да завърши кампанията си с положителен резултат и добра игра.

Стартовите състави:

България: 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 15. Стефан Велков, 5. Кристиан Димитров, 2. Християн Петров, 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов, 14. Филип Кръстев., 7. Георги Русев, 11. Кирил Десподов, 10. Здравко Димитров

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 4. Гурам Кашия, 6. Гиорги Кочорашвили, 7. Хвича Кварацхелия, 8. Буду Зивзивадзе, 10. Зурико Давиташвили, 13. Гиорги Гочолеишвили, 14. Лука Лочошвили, 15. Анзор Меквабишвили, 17. Отар Китеишвили, 19. Гиорги Цитаишвили

Ще успее ли съставът ни да се реваншира за загубата с 0:3 от същия съперник? Отговорът идва във вторник, 18 ноември. Двобоят започва в 21:45 ч. на стадион "Васил Левски".

Гледайте мача България - Грузия по БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни стартира в 21!