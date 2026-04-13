НА ЖИВО: ЦСКА - Левски (състави)

ЦСКА и Левски се срещат в голямото дерби на българския футбол. Срещата между „червени“ и „сини“ от 30-ия кръг в Първа лига на Светли понеделник ще стартира от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Главен съдия е Мариян Гребенчарски, който за първи път ще се нагърби с отговорността да реферира във Вечното дерби.

Ето на кои играчи гласуваха доверие Христо Янев и Хлуио Веласкес:

21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов (К), 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 77. Алехандро Пиедраита

Левски: 92. Светослав Вуцов – 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 6. Стипе Вуликич, 4. Кристиан Макун – 70. Георги Костадинов (К), 47. Акрам Бурас – 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов – 11. Армстронг Око-Флекс