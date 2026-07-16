НА ЖИВО: Дери Сити - ЦСКА 0:0

ЦСКА и Дери Сити играят при резултат 0:0 в реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Главен арбитър на мача е 31-годишният Ясмин Саботич от Люксембург. Първата среща в София завърши 3:2 за носителя на Купа на България.

Победителят от двойката ще се изправи във втория квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир срещу продължилия напред от сблъсъка Карабах - Вестри. Азербайджанският вицешампион срази с 3:0 исландците в първия мач. Загубилият пък ще потегли към Лига на конференциите.

Двубоят започна с териториално владение на гостите, които още в първата минута тестваха отбраната на "бонбонените линии". Петко Панайотов получи топката след единоборство на границата на наказателното поле, но ударът му мина доста встрани от целта.

В 12-ата минута Дери Сити отвърна с чудесна възможност при контраатака, а диагоналното центриране към Адам О’Рейли не успя да завърши с удар на местния футболист по посока вратата на Евтимов, който се размина с топката.

Само минута по-късно "армейците“ бяха на крачка от откриването на резултата. Исак Соле проби отляво и отправи остър пас по земя към съотборник в наказателното поле, но Кристи Грогън се намеси решително в последния момент и изчисти топката, като за малко не я прати в собствената си врата.

В 17-ата минута добрите действия на Исак Соле и подаването към Йоанис Питас озова кипърският нападател в добра стрелкова позиция, ударът обаче бе отразен от вратаря Браян Маер.

СЪСТАВИ:

ДЕРИ СИТИ: 1. Брайън Меър - 22. Конър Бар, 25. Кристи Грогън, 3. Патрик МакКлийн, 19. Брандън Флеминг - 8. Адам О’Рейли, 28. Джеймс Олаинка, 14. Елис Чапман - 2. Бари Котър, 7. Майкъл Дъфи (К), 21. Кевин дос Сантос

Резерви: 13. Том Норкот, 26. Шей Калистър - 4. Джейми Стот, 6. Робърт Слевайн, 15. Джеймс Кларк, 16. Джеймс МакКлийн, 17. Ник Туиск, 23. Камерън Дъмиган, 32. Терънс Дохърти, 35. Лиъм Кели

Треньор: Тиърнан Линч

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов - 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино - 6. Бруно Жордао (К), 8. Стефано Сенси, 94. Исак Соле, 30. Петко Панайотов - 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Резерви: 31. Даниел Николов - 3. Тамиму Уору, 5. Жан-Филип Гбамен, 10. Жоел Цварц, 11. Мохамед Брахими, 19. Андрей Йорданов, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 80. Георги Чорбаджийски, 91. Алекс Тунчев, 99. Джеймс Ето‘о

Треньор: Христо Янев