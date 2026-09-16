На живо: ЕвроВолей 2026, Полша - България 25:20, 29:31, 23:25, 25:19

Силният начален удар се превърна в основно оръжие и за двата тима на старта в откриващия гейм, както и грешките на този елемент. Поляците демонстрираха повече аргументи на сервис и блокадата влезе в действие, с което си отвориха пътя към 5-точков актив. Символичните гости трудно даваха отпор на посрещане, докато действащите европейски шампиони се развихриха и през центъра и държаха съдбата в ръцете си. Колебливият български начален удар направи още по-трудна задачата на "лъвовете“ да се върнат в играта и символичните домакини сложиха край на частта с 25:20.

„Дружина полска“ спази традицията, свързана със сервиса и в началото на втория гейм, когато на бърза ръка си осигуриха 5 точки преднина. „Трикольорите“ показаха зъби, особено на въпросния компонент, което отвори възможността да скъсят изоставането си до 2 точки. Поляците взеха мерки, връщайки си спокойствието и разликата. Симеон Николов пусна ръката при сервиране и символичните гости поставиха равенството на таблото при 15:15. Статуквото се запази до финалните акорди на частта, като символичните домакини на пет пъти стигнаха го геймбол, но българите поведоха с 29:28 след ас на Мартин Атанасов. Тройна полска блокада удължи гейма, Денислав Бърдаров изведе действащите световни шампиони с точка. Блокада на Алекс Грозданов довърши започнатото от българска страна и равенството в общия резултат светна на таблото след 31:29.

Стартът на третата част предложи поделено надмощие до 4:4. Грешки в българския лагер и липса на по-добра организация дадоха възможността на актуалните европейски първенци да се откъснат с разлика от 4 точки. „Трикольорите“ отново се обърнаха към началния удар и блокът заработи, давайки тон за пълен обрат. Макар че „лъвовете“ продължиха в същия дух и се радваха на разлика от 2 точки, „Дружина полска“ върна паритета при 21:21. Действащите вицесветовни шампиони първи стигнаха до геймбол с помощта на Бърдаров, а грешка в полското посрещане фиксира пълния обрат след 25:23.

Подобно на третата част, четвъртата стартира по идентичен начин. Символичните гости намериха сили да усетят вкуса на преднината по-дълго време за първи път в този мач, повеждайки с 3 точки. Поляците вдигнаха оборотите на всеки един елемент, като това се случи най-вече на посрещане, откъдето обърнаха хода на събитията до плюс 4. Полският блок също напомни за своята тежест и преднината скочи до 6 точки. Мощни атаки и наченки на добър начален удар върнаха надеждите на действащите световни вицешампиони, които се доближиха до минус 3, но „Дружина полска“ не издържа на кратките колебания чрез сервиса и след 25:19 развръзката остана за тайбрека.

Грешки в полските редици и атаки, завършени от Александър Николов и Бърдаров, тласнаха българския тим към аванс от 4 точки при откриването на петия решителен гейм.По-големият от братята Николови тормозеше полското посрещане и от сервис, вдигайки разликата до плюс 5. Силният начален удар, съчетан със солидния блок, доближи символичните домакини до минус 2 при 10:11.

Българският национален отбор по волейбол слага край на своето участие в първата фаза на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Селекцията на Джанлоренжо Бленджини спори с Полша в мач от последния пети кръг в група B. Срещата стартира в 19:00 часа в „Арена 8888“.

Действащите вицесветовни шампиони вече си осигуриха място на осминафиналите. Българите имат на сметката си 3 победи, 1 загуба и 9 точки, с което се нареждат на третото място във временното класиране. „Лъвовете“ обаче се нуждаят от успех с 3:0 или 3:1, за да изместят Украйна от второто място и да си осигурят по-лесен път в хода на елиминациите.

От своя страна съставът на Никола Гърбич е безупречен от началото на шампионата на Стария континент в българската столица. Действащите европейски шампиони са с пълен актив от 4 победи и 12 точки, като вече си осигуриха спечелването на групата. Това означава, че поляците няма как да бъдат изместени от първото място, дори ако допуснат поражение от „трикольорите“.

Вижте повече в прякото включване на Калин Гугов!