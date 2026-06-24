НА ЖИВО: Григор Димитров - Абедала Шелбайх, 6:2, 2:1

Григор Димитров ще излезе днес за втория си мач на тенис турнира на трева в Майорка. Съперник на българина е представителят на Йордания Абедала Шелбайх, а мачът им ще започне не преди 18:30 часа българско време.

Гришо записа юбилейна победа №50 на тревна настилка в кариерата, след като преодоля в два сета квалификанта от Австралия Марк Полманс за дебютен успех в ATP Тура от март насам.

Той ще се надява на добра игра и в първия си официален двубой с Шелбайх, който е под №299 в световната ранглиста, но на старта изненада шестия в схемата и финалист от миналата година Корентен Муте.

Ако отстрани йорданския си противник, който е "щастлив губещ", 35-годишният хасковлия ще играе с победителя от мача между Адам Уолтън от Австралия и втория поставен Алехандро Давидович Фокина.