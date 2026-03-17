НА ЖИВО: Манчестър Сити - Реал Мадрид 1:1, звезден Куртоа бе заменен заради контузия

Реал Мадрид и Манчестър Сити играят при резултат 1:1 в осминафинален реванш от Шампионската лига. Домакините са с човек по-малко, след като Бернардо Силва бе изгонен след провинение за игра с ръка и разписана дузпа от Винисиус Жуниор в 20-ата минута. Ерлинг Холанд изравни резултата в 41-ата минута.

"Кралете“ влизат в срещата с комфортен аванс от 3:0 след първия мач, когато Федерико Валверде блесна с хеттрик още до почивката. От своя страна "гражданите“ ще търсят обрат, след като не впечатлиха и през уикенда при равенството 1:1 с Уест Хем във Висшата лига.

Мениджърът Хосеп Гуардиола направи четири промени в състава си, докато домакините са с минимални корекции. В разширения състав се завърна Килиан Мбапе, който обаче остава сред резервите на Алваро Арбелоа.

В 1-вата минута "кралете“ можеха да поведат, след като Винисиус Жуниор изведе Федерико Валверде сам срещу вратаря, но ударът му от добра позиция бе спасен от Донарума.

Само секунди по-късно домакините отвърнаха. В 3-тата минута Раян Шерки получи топката в наказателното поле, но не успя да преодолее Тибо Куртоа, след като ударът му срещна лявата греда.

Натискът на Сити продължи и в 4-тата минута Родри нахлу в наказателното поле и стреля мощно, но Куртоа отново реагира блестящо и изби в корнер.

В 6-тата минута "гражданите“ създадоха нова опасност пред вратата на Реал, като за втори път в рамките на няколко минути тестваха белгийския страж.

Манчестър Сити запази инициативата срещу Реал Мадрид и след първите 10 минути на двубоя.

В 10-ата минута Раян Шерки си освободи пространство пред наказателното поле и стреля с десния крак, но топката премина над вратата след лек рикошет, което доведе до нов корнер за домакините.

Само минута по-късно, в 11-ата, след изпълнение на ъглов удар Ерлинг Холанд игра с глава, а футболистите на Сити поискаха дузпа заради предполагаема игра с ръка на защитник на Реал. Съдията обаче прецени, че няма нарушение и остави играта да продължи.

В 17-ата минута Винисиус Жуниор избяга зад защитата на домакините, навлезе навътре и в типичния си стил стреля с десния крак, но топката се отби в гредата.

Ключовият момент дойде в 20-ата минута, когато след продължителна проверка с ВАР съдията отсъди дузпа за "кралския клуб“. При ситуацията Бернардо Силва спря удар на Винисиус Жуниор с ръка на голлинията, което доведе и до директен червен картон за португалеца.

Зад топката застана именно Винисиус, който в 20-ата минута реализира хладнокръвно от бялата точка и даде аванс на Реал, с което общият резултат стана 4:0.

В 23-ата минута Ерлинг Холанд засече подаване на Жереми Доку, но Тибо Куртоа отново показа класа и спаси.

Само минута по-късно, в 24-ата, Винисиус Жуниор пропусна отлична възможност при бърза контраатака, като от близка дистанция прати топката в аут.

В 26-ата минута гостите отново бяха близо до втори гол, но намеса в последния момент на защитата на Сити предотврати нова опасност. Малко след това, в 27-ата, Холанд отново създаде напрежение, но Куртоа се намеси решително, а при добавката Родри стреля неточно.

В 28-ата минута Реал отговори с нов пропуск – Арда Гюлер намери Винисиус в наказателното поле, но бразилецът не успя да насочи топката във вратата.

Сити продължи да търси пролуки и в 30-ата минута стигна до корнер, но Куртоа отново бе безупречен във въздуха. В 32-ата Раян Шерки опита да изведе Матеуш Нунес, но подаването се оказа неточно.

Реал опита да успокои темпото и в 35-ата минута Орелиен Чуамени стреля от дистанция, но Донарума улови без проблем.

Най-красивата ситуация дойде в 38-ата минута, когато Браим Диас демонстрира отлична техника, елиминира защитник и стреля опасно, но Джанлуиджи Донарума се намеси и предотврати втори гол.

В 41-ата минута домакините изпълниха късо корнер, след което Жереми Доку проби в наказателното поле и подаде назад към Ерлинг Холанд, който с точен удар реализира за 1:1.

Манчестър Сити отново тръгна напред срещу Реал Мадрид след почивката, но без да успее да намали още пасива си.

Най-чистото положение дойде в 50-ата минута, когато Жереми Доку центрира опасно, Холанд стреля от движение, но резервният вратар Андрий Лунин реагира отлично и спаси.

В 62-ата минута Сити дори стигна до втори гол чрез Жереми Доку след отличен пас на Шерки, но попадението правилно бе отменено заради засада.