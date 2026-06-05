НА ЖИВО ПО БНТ 3: Коментарно студио преди Молдова - България (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)

Българският национален отбор по футбол се изправя срещу Молдова в контролна среща на стадион „Зимбру“ Кишинев. Двубоят започва в 20:00 часа и е последен тест за "лъвовете“ преди старта на новото издание на Лигата на нациите през септември.

Тимът на Александър Димитров ще се опита да се върне към победите след загубата с 0:1 от Черна гора в Пловдив в началото на седмицата. България спечели предишните си три срещи преди този двубой и ще преследва положителен резултат срещу съперник, който няма успех вече повече от година и половина.

Историята също е на страната на българите. Двата отбора са се срещали само два пъти досега – в квалификациите за Евро 1996, когато България печели с 4:1 в София и с 3:0 в Кишинев.

Стартовите състави:

Молдова: 12. Думитру Челядник, 5. Каталин Кукош, 4, Владислав Бабогло (К), 6. Михаил Герасименцов, 16. Данила Форов, 8. Теодор Лунгу, 14. Йоан-Калин Ревенко, 18. Виктор Богачюк, 10. Стефан Бодистеану, 17. Виргилиу Постолачи, 9. Петру Попеску

Селекционер: Лилиан Попеску

България: 23. Мартин Величков, 19. Иван Турицов, 3. Андреа Христов, 2. Росен Божинов, 21. Димитър Велковски, 24. Петко Панайотов, 7. Борислав Цонев, 22. Емил Ценов, 25. Лукас Петков, 10. Здравко Димитров, 11. Георги Русев

Селекционер: Александър Димитров