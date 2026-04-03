Национал на Черно море пропуска мача със Славия

Отборът на Черно море продължава подготовката си за домакинството на Славия от 28-я кръг на Първа лига. „Моряците“ приемат столичани тази неделя от 14:30 часа на стадион „Тича“ във Варна.

Треньорът на „зелено-белите“ Илиан Илиев няма да може да разчита на Берк Бейхан, който се завърна от националния отбор с травма. Халфът игра за представителния тим на България в мача със Соломонови острови (10:2).

Добрата новина за наставника на Черно море е завръщането след контузия на Ертан Томбак. Той пропусна гостуването на Левски заради травма в коляното, но вече е възстановен и ще е на линия за двубоя със Славия.

Всички останали играчи на „моряците“ тренират пълноценно.