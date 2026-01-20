Национал на Коморските острови подписа с Ботев (Враца)

Ботев Враца официално привлече нападателя Касим Хаджи, национал на Коморските острови. През настоящия сезон той защитава цветовете на литовския Жалгирис, с който взе участие в квалификациите на Шампионската лига и успя да се разпише.

Кариерата на Хаджи започва във Франция с Айн Суд, след което се утвърждава в Швейцария със Стад Нионе, където отбелязва 7 гола. Най-силният му период е в Армения с Арарат Ереван – 11 попадения и 7 асистенции, което му носи трансфер в Жалгирис и мачове в европейските клубни турнири.