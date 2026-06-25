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Националите ни по петобой с впечатляващо начало на европейското първенство в Мадейра

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Спорт
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Най-големият успех дойде във възрастовата група до 22 години, където Йоана Руменова и Георги Илиев триумфираха в смесената щафета и заслужено се окичиха със златните медали.

Йоана Руменова и Георги Илиев
Снимка: БФ модерен петобой
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Българските състезатели започнаха успешно участието си на европейското първенство по биатъл, триатъл и комбинирана дисциплина за 2026 година, което се провежда в Машико на остров Мадейра (Португалия).

Националите ни записаха силни резултати още в първите стартове от програмата и спечелиха отличия както в индивидуалните състезания, така и в смесените щафети на биатъла (бягане – плуване – бягане).

Най-големият успех дойде във възрастовата група до 22 години, където Йоана Руменова и Георги Илиев триумфираха в смесената щафета и заслужено се окичиха със златните медали.

България се качи на почетната стълбичка и при състезателите до 19 години. Никол Тонкова и Стивън Георгиев завоюваха бронзовите отличия, след като завършиха на трето място в своята надпревара.

Добри бяха и представянията в индивидуалните стартове. Тодор Михалев спечели бронзов медал при мъжете, а Георги Илиев остана само на крачка от отличията, завършвайки четвърти. При жените Йоана Руменова се нареди на пета позиция, докато Никол Тонкова финишира осма.

Състезанията в Машико продължават през следващите дни с надпреварите в триатъла и комбинираната дисциплина, където българските представители ще търсят нови отличия.

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