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Гледайте финалите на Световната купа по модерен петобой в Будапеща на живо по БНТ 3

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Спорт
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Полуфиналите на дамите са в петък. Мъжете застават на старт в събота. Финалите пък може да проследите в неделя

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36-те най-елитни състезатели на планетата се събират в меката на модерния петобой Будапеща за финалите на Световната купа. Най-добрият българин Тодор Михалев ще участва за рекорден пети пореден път в престижната надпревара.

Полуфиналите на дамите са в петък от 11:30 и от 15:30 ч. Мъжете застават на старт в събота в същите часове. Битката за отличията при дамите може да гледате ТУК в неделя от 11:30 ч., а на мъжете в ефира на БНТ 3 от 15:30 ч.

Кой ще триумфира със Световната купа по модерен петобой?

Гледайте от петък до неделя по БНТ 3 и на сайта ни!

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