Стефани Стоева: Отиваме в Индия с амбицията да спечелим медал от световното

Националният отбор по бадминтон (жени) бе награден за Отбор №1 на месец февруари. За спечелената първа европейска титла отборът в състав Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова получи 22 класа от участвалите в анкетата на Пресклуба 29 спортни медии и редакции. БК Черно море Тича– носител на Купата на България, има 6 гласа, а Националният отбор по ММА /мъже, младежи, юноши/,спечелил 2 златни, 1 сребърен и 10 бронзови на Европейското първенство в Сърбия, е с 1 глас.

Старши треньорът на националния отбор Петя Неделчева заяви пред репортерите, че основната цел пред състезателите е добро представяне на световното първенство в Индия и спечелване на квоти за Европейските игри в Истанбул.

„За европейското първенство в Истанбул тръгнахме с амбицията да спечелим медал. Но момичетата бяха много задружни и сплотени, играха чудесно и заслужено спечелиха титлата. На Световното първенство ще участваме с две индивидуални състезателки – Стефани Стоева и Калояна Налбантова, на двойки – Стефани и Габриела Стоеви, и на смесени двойки. Преди световното има два силни турнира – в Япония и в Китай, които ще бъдат важни за подготовката за шампионата на планетата. Сестри Стоеви ще заминат за Индия няколко седмици преди началото на първенството и основната им подготовка ще премине там. Калояна ще остане в София, където ще има силни спаринг партньори. Сестри Стоеви са най-добри в Европа, досега на Световните първенства винаги са достигали до четвъртфиналите“, но те имат потенциал да се класират поне за полуфиналите и да вземат медал, заяви Неделчева.

Стефани Стоева благодари на всички, които са гласували за отбора и заяви, че основната им цел с Габриела е да спечелят медал от световно първенство.

„В Истанбул всички бяхме много сплотени и това много ни помогна. Отиваме в Индия с амбицията да спечелим медал от световно първенство, за да попълним богатата си колекция. Ще имаме лагер там в продължение на 2 седмици и се надявам да бъдем отлично подготвени“, каза Стефани Стоева.

Цветина Попиванова заяви, че е много щастлива от спечелената титла в Истанбул и че по-младите състезателки в отбора се учат много от звездите Габриела и Стефани.

Янислав Петков – кондиционният треньор на отбора, благодари на всички състезатели, които имат заслуга за титлата, но по различни причини не могат да присъстват в Пресклуба .

Президентът на БФ Бадминтон д-р Володя Златев поясни, че основната му цел е бадминтонът да влезе по-широко в училищната програма и състезателите да получат необходимото финансиране.

„При нас, както и в тениса, няма време за дълги подготвителни лагери. Турнирите са един след друг, а най-добрите, сред които са Габриела и Стефани Стоеви, са задължени да участват в най-силните турнири. Ако не участват – плащат глоби. А повечето силни турнири не са в Европа, а в Азия, дори в Австралия. В последните месеци цената на керосина се увеличи с над 200%, самолетните билети поскъпнаха двойно и тройно и това много ме притеснява. Доколкото разбрах, в бюджета за спорта няма предвидено увеличение, надявам се да има компенсация поне с процента на инфлация. Утре ще има среща на Асоциацията на спортните федерации и там ще обсъждаме този въпрос“, каза Златев.

Той подчерта, че за него е много важно да има определен процент- примерно 0.5% от БВП за спорта, така че да има една предвидимост и яснота и за федерациите, и за спортистите, а и за министрите.