Националите по футбол проведоха първа тренировка на базата в Бояна

Българският национален отбор по футбол започна подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция (на 15 ноември в Бурса) и с Грузия (на 18 ноември в София). Тази вечер "трикольорите" проведоха своята първа тренировка в Национална футболна база в Бояна.

Отделно от основната група се подготвяха Кирил Десподов и Ивайло Чочев, които проведоха възстановително занимание във фитнеса. Двамата имаха мачове за клубните си отбори късно снощи и пристигнаха в София рано тази сутрин. Особено продължително беше пътуването за капитана Десподов. Най-напред той се придвижи от Атина до Солун почти в полунощ, а тази сутрин пристигна на базата на БФС.

Малко по-късно тази вечер към отбора ще се присъединят Атанас Чернев и Стефан Велков. Чернев също се нуждаеше от доста време, за да пристигне от Португалия.

Велков, който е играл за България веднъж – през 2020 година при Георги Дерменджиев, беше извикан по спешност заради контузиите на Петко Христов и Антон Недялков, които по-рано днес отпаднаха от сметките на Александър Димитров. Така групата отново ще бъде от 23-а човека, както се случи поради здравословни проблеми и в предишния лагер през октомври.

Испания е начело в група Е с пълен актив от 12 точки и нито един допуснат гол, следвана от Турция с 9 пункта. Грузия е трета с една победа и три поражения, а на дъното е България с 0 точки и едва един отбелязан гол.

Последните срещи от световните квалификации в зона Европа за "лъвовете" може да наблюдавате в ефира на БНТ.

Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3