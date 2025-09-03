Националите по волейбол загубиха и втората си контрола срещу Япония

Мъжкият национален отбор на България по волейбол показа значително по-добро лице във втората си контролна среща срещу Япония, но допусна обрат и загуби с 2:3 (18:25, 25:23, 25:21, 17:25, 10:15).

Селекционерът на тима Джанлоренцо Бленджини направи една промяна в стартовия състав в сравнение с първия мач. Мартин Атанасов започна вместо Георги Татаров и остана на терена през цялата среща, като завърши с 9 точки. Останалата част от стартовата шестица включваше: Алекс Грозданов, Симеон Николов, Илия Петков, Александър Николов, както и либерото Дамян Колев.

Япония започна вихрено срещата, като наложи сериозен натиск от начален удар, отбелязвайки 5 директни аса. Българският състав срещна затруднения в посрещането и отстъпи с 18:25.

Във втория гейм родните национали стабилизираха посрещането, което позволи по-добра игра в атака. България изравни след 25:23.

В третата част българите се представиха силно на блокада и реализираха 6 точки от блок, които доведоха до пълна доминация и успех с 25:21 за 2:1 гейма.

В следващата част Япония се мобилизира и диктуваше темпото. В състава на България влезе Преслав Петков на мястото на капитана Алекс Грозданов, но домакините се наложиха с 25:17, изравнявайки резултата.

В решаващата част "Страната на изгряващото слънце" демонстрира по-добра ефективност в атака и контраатака, завършвайки мача след 15:10.

Александър Николов отново беше най-резултатен с 24 точки. Аспарух Аспарухов добави още 12 точки, докато Илия Петков завърши с 11 точки.

България загуби с 0:3 в първата контрола срещу Япония на 2 септември.

"Трикольорите" продължават подготовката си за световното първенство във Филипините (12-28 септември), като на 7 септември се местят в Хирошима. Там националите ще изиграят още две контролни срещи - срещу САЩ на 8 и 9 септември.