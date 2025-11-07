БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Националите се събират на лагер в неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

"Лъвовете" гостуват на Турция и приемат Грузия в последните си две квалификации.

националите футбол събират софия неделя приятелските срещи кипър гърция
Слушай новината

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 9 ноември, в базата в Бояна, където ще стартира с подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия.

На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) селекцията на Александър Димитров ще се изправи срещу Турция в Бурса на стадион "Ататюрк", а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион "Васил Левски" в последния си двубой от тези квалификации.

Националният отбор ще отлети за Бурса в петък, 14 ноември, с чартърен полет от летище "Васил Левски" – София в 9:30 ч. Същия ден в 19:00 ч. местно време (18:00 ч. българско) на стадион "Ататюрк" ще се състои пресконференцията на България, а половин час по-късно – в 19:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) – ще започне официалната тренировка. Първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за представителите на медиите. Отборът на България ще се завърне на родна земя веднага след мача с Турция.

В понеделник, 17 ноември, от 17:00 ч. селекционерът на Грузия Вили Саньол ще даде своята пресконференция в зала "Родина" на стадион "Васил Левски". В 17:30 ч. започва тренировката на грузинската селекция, като първият четвърт час ще бъде достъпен за журналисти.

Пресконференцията на Александър Димитров ще стартира в 19:30 ч., а в 20:00 ч. започва и официалната тренировка на българската селекция, като отново първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за медии.

Преди брифингите на двамата селекционери пък журналистите, чиито акредитационни молби са били одобрени, ще може да получат своите акредитации за срещата пред главния вход на Националния стадион.

#Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на България по футбол

