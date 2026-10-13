Националният отбор на България по футбол за девойки до 19 г. завърши европейските квалификации с поражение от Ирландия

Националният отбор на България за девойки до 19 години загуби с 0:2 от Република Ирландия в последния си мач от квалификациите за европейското първенство в група В/2. След равностойно първо полувреме, завършило без голове, ирландският тим поведе в 47-ата минута и удвои преднината на своя отбор в 68-ата минута, оформяйки крайния резултат. Капитанката на ирландките Мадисън Макгуан откри, а второто попадение беше дело на централната нападателка Анна Бътлър

Така селекцията на Ангел Славов завърши участието си на 3-ата позиция в групата с една победа и две поражения. Другите два съперника на България бяха още Грузия и Армения.

Ирландките се наредиха на върха с 3 победи от три мача и 9 точки, втори остана Грузия с 6, след като днес разби Армения със 7:0. Ирландките продължават напред, а Грузия ще се надява да бъде най-добрият втори отбор от шестте групи, но преди това трябва да завършат всички мачове.