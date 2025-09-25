БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Националният треньор по скокове на батут: Най-големи надежди имаме към Христина Пенева и Мариян Михалев

от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Гледайте Световната купа по батут в неделя, 28 септември, от 16:00 ч. на живо по БНТ 3!

христина пенева остана квалификациите скокове батут световната купа баку
Дворецът на културата и спорта във Варна ще бъде домакин на едно от най-престижните спортни събития в страната - кръг от Световната купа по скокове на батут от 26 до 28 септември. В състезанието ще вземат участие над 150 гимнастици от 15 държави, които ще се борят за отличията.

България ще бъде представена от петима състезатели - Христина Пенева, Марияна Узунова, Мартин Димитров, Мариян Михалев и Калоян Петров.

"Очаквания имам към Христина Пенева, на която само две места не ѝ достигнаха, за да спечели квота за Игрите в Париж миналата година. Надявам се, че тя ще продължи да върви напред и ще попадне както сред първите 24, така и сред финалистите на тази Световна купа. Мариян Михалев също се надяваме да намери място в топ 24. Другите състезатели са много млади. На световното първенство в Памплона, както и тук в международния турнир, те ще се състезават във възрастовата група 17-21 години. Сега трупат опит. В следващия олимпийски цикъл ще разчитаме на тях за участие в Световните купи и, разбира се, в борбата за олимпийските квоти за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година", коментира старши треньорът на националния отбор Станислав Стоянов.

Квалификациите ще се проведат в събота (27 септември) от 10:00 до 12:30 часа и от 17:00 до 19:30 часа, а финалите са в неделя (28 септември) от 16:00 до 18:30 часа и ще бъдат излъчени на живо по БНТ 3.

Паралелно със Световната купа в зала "Конгресна" ще се проведе и международен турнир за младежките възрастови групи. Квалификациите ще бъдат в петък (26 септември) от 12:15 до 16:45 часа, а в събота (27 септември) ще се изиграят финалите в синхронните скокове - от 15:00 до 16:30 часа.

В неделя (28 септември) ще се проведат финалите в индивидуалната надпревара - от 12:30 до 15:00 часа.

Входът за зрителите в зала "Конгресна" през всички състезателни дни ще бъде свободен.

Гледайте Световната купа по батут в неделя, 28 септември, от 16:00 ч. на живо по БНТ 3!

БНТ 3 ще излъчи в неделя финалите на Световната купа по батут във Варна
БНТ 3 ще излъчи в неделя финалите на Световната купа по батут във Варна
Прякото предаване започва в 16:00 ч. 
Чете се за: 01:00 мин.
Варна приема над 150 състезатели за Световната купа по скокове на батут
Варна приема над 150 състезатели за Световната купа по скокове на батут
БНТ 3 ще излъчва финалите в неделя пряко от 16:00 ч.
Чете се за: 01:40 мин.
#Световна купа по батут във Варна 2025 г. #скокове на батут #станислав стоянов

3-годишно дете избяга от детска градина в София
1
3-годишно дете избяга от детска градина в София
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
2
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
3
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
4
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали
6
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Красимир Дунев присъства на заседание на ФИГ в Лозана
Красимир Дунев присъства на заседание на ФИГ в Лозана
Спортни новини 25.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.09.2025 г., 12:25 ч.
Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години
Чете се за: 05:10 мин.
Спортни новини 25.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 25.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 24.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.09.2025 г., 20:50 ч.
Иван Пешев отличи с плакет мотоциклетния състезател Мартин Чой Иван Пешев отличи с плакет мотоциклетния състезател Мартин Чой
Чете се за: 00:47 мин.

Половин България все още е без денонощни аптеки
Половин България все още е без денонощни аптеки
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България Росен Желязков: "Мета" има интерес да инвестира в България
Чете се за: 02:35 мин.
Политика
Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София Наказания и нови мерки за сигурност след като за пореден път дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Палестинският президент е готов да работи със световни лидери по...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
