БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Национално състезание по мебели и дърворезба събра ученици в Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази
Снимка: МОН
Слушай новината

Ученици от девет професионални гимназии показаха талант и креативност на състезание за мебели и дърворезба в Русе.

Събитието се проведе в Доходното здание и събра участници от различни градове в страната, които представиха свои авторски проекти.

Те се състезаваха в три категории – „Мебели“, „Стилни мебели“ и „Дърворезба“, като идеите им бяха оценявани от жури с представители на университети и бизнеса.

В категория „Мебели“ победители станаха учениците от Тетевен с практична мебел за малки пространства, която може да се използва и като бюро. В „Стилни мебели“ първи са домакините от Русе, а в „Дърворезба“ отново печели отборът на русенската гимназия.

В крайното класиране на първо място е Професионалната гимназия „Йосиф Вондрак“ – Русе, следвана от гимназията в Тетевен и тази в Хасково.

Наградените ученици получиха медали, грамоти и предметни награди за своята работа.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ