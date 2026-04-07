Национално състезание по мебели и дърворезба събра ученици в Русе

Ученици от девет професионални гимназии показаха талант и креативност на състезание за мебели и дърворезба в Русе.

Събитието се проведе в Доходното здание и събра участници от различни градове в страната, които представиха свои авторски проекти.

Те се състезаваха в три категории – „Мебели“, „Стилни мебели“ и „Дърворезба“, като идеите им бяха оценявани от жури с представители на университети и бизнеса.

В категория „Мебели“ победители станаха учениците от Тетевен с практична мебел за малки пространства, която може да се използва и като бюро. В „Стилни мебели“ първи са домакините от Русе, а в „Дърворезба“ отново печели отборът на русенската гимназия.

В крайното класиране на първо място е Професионалната гимназия „Йосиф Вондрак“ – Русе, следвана от гимназията в Тетевен и тази в Хасково.

Наградените ученици получиха медали, грамоти и предметни награди за своята работа.