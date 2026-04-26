Над 1 кг анаболни стероиди и 500 ампули тестостерон задържаха митничари в София

Митнически служители към Териториална дирекция „Митница“ – София са иззели над 1 килограм мощен анаболен стероид и 500 ампули тестостерон при две отделни проверки, съобщиха от Агенция „Митници“.

Пратката с 1,04 кг анаболен стероид е била засечена в склад на куриерска фирма в София, след като е селектирана за щателна проверка. Тя е пристигнала от Китай и е била декларирана като хранителна добавка, предназначена за български гражданин.

При лабораторен анализ в Централната митническа лаборатория обаче е установено, че веществото всъщност представлява тренболон енантат – един от най-мощните анаболни стероиди за покачване на мускулна маса, известен със сериозните си странични ефекти и рискове за здравето. Пратката е задържана, а работата по случая продължава.

При отделна проверка на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ с помощта на рентгенова апаратура е открит и незаконен износ на тестостерон. В пратка от България за Обединеното кралство, изпратена от физическо лице до получател в Англия, са намерени 100 кутии с общо 500 ампули „тестостерон депо“, предназначени за инжекционно приложение.

Препаратът е бил с етикети на сръбската агенция по лекарствата. След становище на Българската агенция по лекарствата, че износът му е забранен, цялото количество е задържано от митническите власти.

Разследването по двата случая продължава.