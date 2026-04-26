Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Над 1 кг анаболни стероиди и 500 ампули тестостерон задържаха митничари в София

Митнически служители към Териториална дирекция „Митница“ – София са иззели над 1 килограм мощен анаболен стероид и 500 ампули тестостерон при две отделни проверки, съобщиха от Агенция „Митници“.

Пратката с 1,04 кг анаболен стероид е била засечена в склад на куриерска фирма в София, след като е селектирана за щателна проверка. Тя е пристигнала от Китай и е била декларирана като хранителна добавка, предназначена за български гражданин.

При лабораторен анализ в Централната митническа лаборатория обаче е установено, че веществото всъщност представлява тренболон енантат – един от най-мощните анаболни стероиди за покачване на мускулна маса, известен със сериозните си странични ефекти и рискове за здравето. Пратката е задържана, а работата по случая продължава.

При отделна проверка на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ с помощта на рентгенова апаратура е открит и незаконен износ на тестостерон. В пратка от България за Обединеното кралство, изпратена от физическо лице до получател в Англия, са намерени 100 кутии с общо 500 ампули „тестостерон депо“, предназначени за инжекционно приложение.

Препаратът е бил с етикети на сръбската агенция по лекарствата. След становище на Българската агенция по лекарствата, че износът му е забранен, цялото количество е задържано от митническите власти.

Разследването по двата случая продължава.

# Агенция „Митници“ #анаболни стероиди #опасни вещества

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност"
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Още от: Криминално

Млада жена загина при пътен инцидент с тротинетка в Пловдив
Съдът остави в ареста две от момчетата, обвинени в убийството на 46-годишен мъж във Варна Съдът остави в ареста две от момчетата, обвинени в убийството на 46-годишен мъж във Варна
ГДБОП арестува педофил, разпространявал клипове в затворени групи ГДБОП арестува педофил, разпространявал клипове в затворени групи
ГДБОП арестува мъж, разпространявал порнографски материали с малолетни ГДБОП арестува мъж, разпространявал порнографски материали с малолетни
Има задържан по случая с откритите преди две седмици човешки останки в Пловдив Има задържан по случая с откритите преди две седмици човешки останки в Пловдив
Отворен е пътят между Гурково и Велико Търново след тежката катастрофа снощи Отворен е пътят между Гурково и Велико Търново след тежката катастрофа снощи
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради...
Планински спасители помогнали на парапланерист, заплел се в дърво
