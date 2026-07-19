Над 80 000 фенове станаха свидетели на церемонията по закриването на Мондиал 2026

Набралият огромна популярност през последните години стриймър iShowSpeed откри церемонията по закриването на Световното първенство по футбол през 2026 г. Той излезе на терена, редом до барабанисти и танцьори в ярки анцузи.

След това над 80 000 фенове на стадиона в Ню Джърси станаха свидетели на изпълнението на Поуст Малоун.

Италианската певица Паузини каза пред Би Би Си, че е „много развълнувана“ и „горда“ да пее заедно с Роби Уилямс и Никол Шерцингер на церемонията по закриването.

„Когато Роби [Уилямс] ме покани да пея с него, настръхнах, защото Роби е един от любимите ми певци, автори на песни и изпълнители“, сподели италианката.

Програмата на знаменитостите ще продължи на полувремето с изпълнения на Мадона, Джъстин Бийбър, Шакира и BTS. Очертава се невиждано за футболните стандарти шоу на полувремето, което ще продължи повече от 15 минути.

Колумбийската поп звезда Шакира и нигерийският музикант Бърна Бой ще се съберат отново на сцената, след като изпълниха заедно на церемонията по откриването на турнира в Мексико Сити миналия месец. Те направиха и хита на Световното - Dai Dai.