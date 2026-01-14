БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-малко 22-ма души загинаха в Тайланд, след като кран падна върху влак

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Ранените са около 80

Най-малко 22-ма души загинаха в Тайланд, след като кран падна върху влак
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко 22-ма души загинаха в Тайланд, след като кран падна върху преминаващ влак в североизточната част на страната.

Според местните власти под развалините най-вероятно има още тела.

Ранените са около 80.

По време на инцидента във влака са пътували 195 пътници и служители.

Влакът, потеглил от столицата Банкок за североизточната провинция Убон Ратчатани, е дерайлирал, след като строителният кран, работил по високоскоростна линия, се е стоварил върху един от вагоните му.

По време на дерайлирането в композицията за кратко е избухнал пожар.

