Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2500

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Тръмп каза, че "ще действа, ако екзекутират демонстранти"

Броят на убитите при протестите в Иран вече е 2571 души - рязък ръст на жертвите през последните дни.

Данните са на базирана в Съединените щати организация, която разчита на мрежа от активисти в Иран.

Те не са проверени по независим път.

Според организацията, над 2400 от жертвите са протестиращи, 12 от които са на възраст под 18 години.

На този фон, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират демонстранти.

В отговор Иран обвини Тръмп, че търси претекст за военна намеса на негова територия.

Вашингтон призова гражданите си да напуснат Ислямската република.

