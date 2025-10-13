"Най-странният" гост: Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Спорт
Президентът на ФИФА придружи Доналд Тръмп на посещение в Близкия изток тази година и говори в ООН.

Доналд Тръмп, Джани Инфантино
Снимка: БТА
Президентът на ФИФА Джани Инфантино беше сред гостите на церемонията по подписването на прекратяване на огъня между Израел и Хамас в ивицата Газа днес.

Египетският всекидневник "Ал-Масри Ал-Юм" заяви, че ръководителят на футболния орган е бил "най-странният" гост на събитието в египетския курорт Шарм ел-Шейх на Червено море.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерите на Египет Абдел Фатах ал-Сиси, Катар Тамим бин Хамад Ал-Тани и Турция Реджеп Ердоган подписаха съвместна декларация, целяща да отбележи края на войната в ивицата Газа.

Световни лидери, включително германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула II, също присъстваха.

Инфантино е присъствал на големи политически събития преди и е близък до Тръмп, чиято страна е домакин на Световното първенство през 2026 година заедно с Мексико и Канада. Той придружи Тръмп на посещение в Близкия изток тази година и говори в ООН.

Той има тесни връзки в Близкия изток, където Катар беше домакин на световното първенство през 2022 година, а Саудитска Арабия получи домакинството на турнира през 2034 г, уточнява ДПА.

Критиците казват, че е твърде близък със страни, които не споделят западните ценности. Инфантино, от своя страна, подчертава обединяващата сила на футбола, също във връзка с войната в Газа.

