Найден Найденов: Изпуснахме моментите си

Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов заяви след загубата на тима му във финала за Суперкупата на България от Левски с 1:3 гейма, че съперникът се е справил в тежки ситуации.

Наставникът все пак извлече позитиви от играта на възпитаниците си.

"Това беше едно от разковничетата, че те успяха в тежки ситуации да ги спечелят, а ние пропуснахме шансовете, които имахме. В тези моменти те ни превъзхождаха. Изпуснахме просто моментите си, в които трябваше да обработим важни топки, иначе всичко друго се получаваше. Успявахме да се организираме добре. Имахме своите възможности. Техните състезатели играха невероятно", каза Найденов след срещата.

Според него към момента отборът не се нуждае от нови попълнения.

"Засега не, няма да търсим нови попълнения. Ще продължим по този начин засега. Просто трябва още малко да поизчистим нещата, но явно Левски са малко по-напред, защото и те са мога да кажа на 80% от отбора си", смята специалистът.

Бившият волейболист и треньор на "сините" поздрави столичният отбор за успеха.

"Поздравявам Левски, поздравявам и моите момчета за играта. Публиката видя хубав волейбол и хубави изпълнения, а това е най-важното за българския волейбол", заяви още Найденов.