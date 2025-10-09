Наказаният Георги Кабаков получи наряд за световните квалификации

Георги Кабаков получи наряд в квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки правата, които бяха спрени за неопределено време преди два дни. най-добрият български съдия получи мач от група К между Латвия и Андора. Срещата ще се играе в събота на 16:00 часа българско време на стадион „Даугава“ в Рига.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а друг плoвдивчанин – Радослав Гидженов, ще бъде четвърти съдия.

Българи са отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР). Драгомир Драганов е главен ВАР-съдия, а Никола Попов е асистент-ВАР.

Норвежката Прамила Сузане Матиасен е делегат на УЕФА, а Нериюс Дунаускас от Литва ще бъде съдийски наблюдател.

Георги Кабаков стана обект на медийни атаки заради срещата Славия – Локомотив (София) от 11-ия кръг на Първа лига (2:0), когато като отговорник за системата ВАР допусна да бъде зачетен гол за домакините, дело на Емил Стоев, но преди това Мартин Георгиев игра с две ръце. Главният съдия на въпросната среща Владимир Вълков от Пловдив също получи санкция за неопределено време.