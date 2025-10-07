БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БФС спря правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време

Спорт
Двамата се справиха незадоволително като ВАР рефери на двубоя между Славия и Локомотив София.

Георги Кабаков
Снимка: Startphoto.bg
На редовно заседание днес Съдийската комисия към БФС взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг от Първа лига между отборите на Славия и Локомотив София. Това съобщиха от футболния съюз.

Кабаков е съдия №1 на България и редовно получава наряди за престижни мачове от европейските турнир. Във въпросния мач бе признат гол за Славия след игра с две ръце на Мартин Георгиев, който даде асистенция към Емил Стоев. Владимир Вълков бе асистент ВАР и на срещата Левски - Лудогорец 0:0.

#Владимир Вълков #Български футболен съюз (БФС) #Съдийска комисия към БФС #Георги Кабаков

