БФС спря правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време

На редовно заседание днес Съдийската комисия към БФС взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг от Първа лига между отборите на Славия и Локомотив София. Това съобщиха от футболния съюз.

Кабаков е съдия №1 на България и редовно получава наряди за престижни мачове от европейските турнир. Във въпросния мач бе признат гол за Славия след игра с две ръце на Мартин Георгиев, който даде асистенция към Емил Стоев. Владимир Вълков бе асистент ВАР и на срещата Левски - Лудогорец 0:0.