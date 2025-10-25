Нант укроти устрема на Париж в Лига 1

Нант се наложи с 2:1 при визитата си на Париж ФК в двубой от деветия кръг на френската Лига 1.

И трите попадения в срещата паднаха преди почивката. Юсеф Ел Араби откри за гостите след 120 секунди игра, но Самир Шерги изравни за новаците. Матис Аблин в 38-ата минута донесе трите точки за "канарчетата".

Париж ФК е на 11-а позиция с 10 точки. Нант е 13-и с една по-малко.

В следващите си мачове "канарчетата" са домакини на Монако, а новаците приемат Олимпик Лион.