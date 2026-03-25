Наоми Осака обмисля да се откаже от тениса още този сезон

Наоми Осака показа проблясъци от формата, с която печелеше титли от Големия шлем след завръщането си в тениса, но даде сериозен сигнал, че краят на кариерата ѝ може да не е далеч.

Осака се бори с контузии и не успява да намери най-добрата си форма в началото на 2026 година, а загубата ѝ от квалификантката Талия Гибсън още в първия ѝ мач на турнира в Маями допълнително помрачи настроението ѝ.

Четирикратната шампионка от Големия шлем призна, че животът в тура е станал по-труден, тъй като трябва да се разделя с малката си дъщеря. Това кара 28-годишната тенисистка да се замисля колко дълго иска да продължи кариерата си.

„Чувствам, че това е дилема за мен“, каза Осака пред медиите. „Дъщеря ми е много важна за мен и искам да бъда майка. Искам да бъда най-добрата майка, но понякога осъзнавам какво е нужно, за да бъдеш наистина добър играч, и това е много трудно. Искам да печеля титли и да бъда най-добрата версия на себе си, но ако трябва да жертвам времето с дъщеря си, предпочитам да не го правя.“

Още по-рано този месец Осака говори за трудностите, които изпитва, като призна, че липсата на резултати след завръщането ѝ влияе на мотивацията.

„Малко съм перфекционист, когато става дума за тенис“, обясни тя.

„Играя от много малка и искам нещата да се случват по определен начин, защото така тренирам. Но се уча да се отпускам и да приемам всеки ден като ново приключение. Сега ми е малко по-лесно да бъда щастлива, особено с напредването на възрастта (смее се). Ставите вече не работят както преди, но съм щастлива, че все още мога да играя“, добави японката.

Осака потвърди, че възнамерява да продължи поне до Ролан Гарос, но признаците са, че започва да се съмнява дали може да направи необходимия пробив, който да я мотивира да продължи по-дълго.