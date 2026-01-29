Нападател сменя Уулвс с Кристъл Палас

Йорген Странд Ларсен ще премине към "орлите" срещу 50 милиона паунда.
Английският футболен клуб Кристъл Палас се договори за привличането на нападателя Йорген Странд Ларсен от Уулвърхямптън за 50 милиона паунда, съобщава BBC.
Интересът на „орлите“ се е засилил през последните 24 часа, а официалната оферта се очаква да бъде изпратена още днес.
️ Crystal Palace agree deal to sign Jørgen Strand Larsen from Wolves, here we go! Transfer fee will be £45m plus £5m add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026
Story revealed this morning on bid improved now confirmed, all agreed club to club.
Jorge Mendes negotiated the deal, now agreed in principle. pic.twitter.com/NF8j5SsEJI
Кристъл Палас счупи досегашния си рекорд за най-скъпа покупка на трансферния пазар по-рано през месеца, когато привлече Бренан Джонсън от Тотнъм за 35 милиона паунда.
Странд Ларсен има 61 мача във всички турнири за двата си сезона с Уулвс, а в тях е отбелязал 20 гола.
Палас заема 15-та позиция в класирането на Висшата лига с 28 точки, на 22 от лидера Арсенал и на 8 над зоната на изпадащите.