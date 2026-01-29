БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 05:12 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нападател сменя Уулвс с Кристъл Палас

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Йорген Странд Ларсен ще премине към "орлите" срещу 50 милиона паунда.

нападател сменя уулвс кристъл палас
Английският футболен клуб Кристъл Палас се договори за привличането на нападателя Йорген Странд Ларсен от Уулвърхямптън за 50 милиона паунда, съобщава BBC.

Интересът на „орлите“ се е засилил през последните 24 часа, а официалната оферта се очаква да бъде изпратена още днес.

Кристъл Палас счупи досегашния си рекорд за най-скъпа покупка на трансферния пазар по-рано през месеца, когато привлече Бренан Джонсън от Тотнъм за 35 милиона паунда.

Странд Ларсен има 61 мача във всички турнири за двата си сезона с Уулвс, а в тях е отбелязал 20 гола.

Палас заема 15-та позиция в класирането на Висшата лига с 28 точки, на 22 от лидера Арсенал и на 8 над зоната на изпадащите.

#Йорген Странд Ларсен #ФК Кристъл Палас #ФК Уулвърхемптън

Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
