Нападението на Аржентина постави антирекорд във финала на Мондиал 2026

Националният отбор на Аржентина постави антирекорд с представянето си в атака във финала на световното първенство по футбол.

"Гаучосите" отстъпиха с 0:1 след продължения срещу Испания, а според статистическия гигант Опта те са първият отбор, който не успява да регистрира удар в редовните 90 минути.

Аржентинците завършиха със само два удара за всички 120 минути, като и двата дойдоха след победния гол на Феран Торес.

За сравнение Испания отправи 20 удара в мача, от които 12 бяха точни, а десет от точните удари дойдоха в редовните 90 минути.