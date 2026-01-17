Наполи се завърна на победния път

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лоботка донесе успеха на шампионите над Сасуоло с 1:0.

Наполи
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Словашкият национал Станислав Лоботка донесе победата на Наполи с 1:0 над Сасуоло като домакин в среща от 21-ия кръг на Серия А, след като се разписа още в седмата минута.

След три поредни равенства Наполи се изравни с Милан на второто място във временното класиране с 43 точки, като тимът от Неапол има мач повече изигран. Победата удължи впечатляващата серия на Наполи без загуба на стадион „Диего Армандо Марадона“ до 21 мача, с баланс от 15 победи и 6 равенства. Сасуоло претърпя трета поредна загуба и е на 12-а позиция с 23 точки.

Двубоят започна силно за домакините, а Лоботка откри резултата с удар от въздуха, с който преодоля вратаря на гостите. Въпреки това Сасуоло отговори с активна игра и успя да създаде няколко опасни положения, но не успя да застраши сериозно вратата на Наполи.

Полузащитникът Скот Мактоминей пропусна възможност да удвои преднината на домакините с точен изстрел в 74-ата минута, но резултатът остана 1:0 до последния съдийски сигнал.

