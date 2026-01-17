Интер се откъсна с шест точки на върха в Италия

Отборът на Интер записа изключително важна победа в борбата за титлата в италианската Серия „А“. В среща от 21-ия кръг, „нерадзурите“ се наложиха с 1:0 като гости на Удинезе. Единственото попадение в срещата реализира Лаутаро Мартинес, който беше точен с удар от границата на полето.



С асистенция се отличи Франческо Пио Еспозито. В началото на второто полувреме гостите от Милано реализираха второ попадение чрез Федерико Димарко, но то беше отменено заради засада.

Победата е 16-та за Интер от началото на сезона. С нея момчетата на Кристиан Киву събраха на сметката си 49 точки и вече имат преднина от 6 пред градския съперник Милан и от цели 9 пред Наполи. Шампионите на Италия тази вечер посрещат Сасуоло.

В късния двубой от кръга Ювентус гостува на Каляри.