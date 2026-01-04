Наполи сломи Лацио в напрегнат мач с три червени картона

Наполи постигна убедителна победа над Лацио, като се наложи с два безответни гола след асистенции на Матео Политано за Леонардо Спинацола и Амир Рахмани. Срещата обаче далеч не премина спокойно и бе белязана от три червени картона, както и контузия на Давид Нереш.

„Партенопеите“ отново бяха без редица ключови фигури – Ромелу Лукаку, Замбо Ангиса, Кевин Де Бройне и Били Гилмор, а Лоренцо Лука бе повален от грип. В лагера на Лацио отсъстваха продаденият на Уест Хем Тати Кастеянос, контузените Патрик и Самюел Жиго, както и Матияс Весино, Булайе Диа и Фисайо Деле-Баширу. Добрата новина за „орлите“ бе завръщането на Матео Гендузи и Тома Башич след наказания.

Наполи поведе в резултата след отлично центриране на Политано отдясно, което Спинацола засече от воле на далечната греда. Малко по-късно гостите удвоиха аванса си – отново Политано изпълни прецизно статично положение, а Амир Рахмани се разписа с напълно необезпокояван удар с глава. ВАР не уважи претенциите на Лацио за нарушение в наказателното поле.

Домакините имаха своите моменти, но не успяха да се възползват, а Наполи бе близо до трети гол, след като Елйиф Елмас уцели гредата с удар с глава. Лошите новини за тима на Антонио Конте продължиха с контузията на Давид Нереш, който напусна терена с болки в глезена.

В заключителната част напрежението ескалира. Нападателят на „орлите“ Тиджани Нослин бе изгонен след втори жълт картон, а малко по-късно ново спречкване доведе до директни червени картони за Паскуале Мацоки и Адам Марушич, като това увеличи броя на изгонените футболисти на Лацио през сезона на седем.

В добавеното време домакините бяха близо до почетен гол, но удар с глава на Гендузи след пряк свободен удар разтресе напречната греда.



Победата доближи Наполи само на точка от лидера Милан.