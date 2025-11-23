БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наполи спечели домакинството си на Аталанта с три гола през първата част

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Неаполитанци се върнаха на върха в класирането.

Наполи
Снимка: БГНЕС
Наполи победи Аталанта с 3:1 в мач от 12-ия кръг на Серия А. Шампионите стигнаха до успеха с три гола през първото полувреме.

Домакините откриха резултата на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол в 17-ата минута. Расмус Хойлунд изведе Давид Нереш сам срещу вратаря и фланговият футболист се разписа с удар по земя в далечния ъгъл.

В 38-ата минута голмайсторът на тима удвои головата си сметка. Той получи подаване в наказателното поле от Скот МакТоминей и стреля от движение за 2:0.

Възпитаниците на Антонио Конте стигнаха до трето попадение в последната минута на редовното време на първата част. Ноа Ланг засече с глава центриране във вратарското поле на Джовани Ди Лоренцо. Всеки точен удар на неаполитанци през първото полувреме се превърна в гол.

Гостите побързаха да намалят изоставането си в 52-ата минута, но не намериха сили за повече. Джанлука Скамака отбеляза почетното попадение, като засече от воле центриране в наказателното поле на Раул Беланова.

Наполи се изкачи на върха в класирането с актив от 25 пункта. Аталанта остава на 13-ата позиция в подреждането с 13 точки.

