Направи си сам

Главната улица на село Бабиснака река – селски път или магистрала?

Местните хора се оплакват, че шофьорите преминават със 100 км/ч и повече.

Сашо Симеонов решил да вземе нещата в свои ръце:

Изработил шаблони и пътни знаци с призив за 40 км/ч.

Поставил ги на 10 различни места в селото – стълбове, електротабла, дори кофи за боклук.

Направил и хоризонтални маркировки на пътя.

Резултатът? Знаците почти не се забелязвали от шофьорите и те пак препускали по улиците.

Сашо подал жалба до общината в Бобов дол с молба за легнали полицаи – отговорът се чака два месеца.