Направи си сам

ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Мъж си направи сам знаци за ограничаване на скоростта

пътен знак окаяно състояние
Главната улица на село Бабиснака река – селски път или магистрала?
Местните хора се оплакват, че шофьорите преминават със 100 км/ч и повече.

Сашо Симеонов решил да вземе нещата в свои ръце:

Изработил шаблони и пътни знаци с призив за 40 км/ч.
Поставил ги на 10 различни места в селото – стълбове, електротабла, дори кофи за боклук.
Направил и хоризонтални маркировки на пътя.
Резултатът? Знаците почти не се забелязвали от шофьорите и те пак препускали по улиците.
Сашо подал жалба до общината в Бобов дол с молба за легнали полицаи – отговорът се чака два месеца.

