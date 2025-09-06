Напрежение между САЩ и Южна Корея след арест на работници в завод в щата Джорджия

Дипломатическо напрежение между Вашингтон и Сеул след ареста на 475 работници, повечето от които южнокорейци, в завод за батерии на електромобили в щата Джорджия. Акцията на имиграционните власти е от четвъртък, но за нея беше съобщено едва вчера.

Според властите, операцията е предприета на основание твърдения за "незаконни практики при наемането на хора и тежки престъпления срещу федералните закони." Американският президент Доналд Тръмп каза, че имиграционните служители просто са си вършили работата и нарече задържаните "незаконни пришълци."

По данни на южнокорейското външно министерство над 300 от задържаните са граждани на Южна Корея. Президентът на страната И Джей Мьон е наредил всеобхватни усилия за отговор на арестите. Външният министър Чху Хьон заяви, че ако се наложи ще пътува за Вашингтон, за да обсъди въпроса с американските власти.