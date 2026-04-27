Напрежение в ПП–ДБ: Остава ли единна формацията без подписано коалиционно споразумение?

Напрежение в ПП–ДБ, след като „Продължаваме промяната“ не подписва коалиционно споразумение с „Демократична България“ за превръщане на коалицията в единен политически субект. На този фон няма и ясен отговор на въпроса дали ще се запази монолитността на парламентарната група в 52-рото Народно събрание.

В „Денят започва“ на БНТ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев отново обясни защо настояват за коалиционно споразумение с ПП.

Ивайло Мирчев – съпредседател на „Да, България“: „Ние предложихме общ политически субект, а след това пътна карта, чрез която да се стигне до него. Но на първо време трябва да подпишем коалиционно споразумение за 52-рото Народно събрание, за да можем да бъдем ефективна опозиция – това очакват и нашите избиратели.“

Николай Денков обясни защо „Продължаваме промяната“ не са съгласни с предложението на „Демократична България“.

Николай Денков – „Продължаваме промяната“: „Има такава хипотеза – може да се направи коалиционно споразумение между парламентарни групи. Ние с „Демократична България“ имаме различия и това е ясно за всеки, който следи внимателно политическия процес. Има две възможности – едната е сливане на двете партии в едно и създаване на единен политически субект с общ облик. Това обаче може да доведе до процес, който многократно сме виждали, а именно затваряне в т.нар. градска десница, където едни 6–7% имат своето политическо представителство. „Продължаваме промяната“ винаги е казвала, че сме центристка, а не дясна партия. Ние искаме да бъдем национална формация с представителства във всички по-големи населени места и с представеност сред хората в цяла България. Всичко това изисква различен подход.“

Ивайло Мирчев защити предложението за единен политически субект.

Ивайло Мирчев – съпредседател на „Да, България“: „Когато хората гласуват за политическа сила, те искат да видят ясен политически субект с ясно лидерство, който може да управлява страната.“

По отношение на парламентарната група Николай Денков коментира:

Николай Денков – „Продължаваме промяната“: „Както е по правилника на Народното събрание, това ще бъде решено от народните представители. Това е мандатът, който получихме вчера от нашето национално съвещание, така че когато съберем народните представители, ще го обсъдим и решим.

Искам да кажа ясно, че някои се опитват да създадат излишна драма около нашите отношения. Ние сме различни партии, които имат коалиционни споразумения, имали са такива и преди, и имаме и в момента – например за издигане на общ кандидат за президент. Ще участваме изцяло в този процес и ще имаме и следващи коалиционни споразумения.“

От ПП припомниха, че вече са имали подписани споразумения с „Демократична България“ по отделни политики, като предстои и ново – за издигане на общ кандидат за президент.

#Ивайло Мирчев  #Продължаваме промяната - Демократична България #акад. Николай Денков #коалиционно споразумение

