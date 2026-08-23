Напрежение във Варна заради новата билетна система в градския транспорт

Напрежение във Варна около въвеждането на новата билетна система в градския транспорт. Възможното отпадане на автоматите за продажба на хартиени билети притесни част от хората, наред с предстоящото плащане с банкови карти, предплатени такива и чрез специално мобилно приложение.

Планираната промяна в билетната система на градския транспорт във Варна предизвика сериозни дебати около ефективността ѝ. Част от варненци поискаха автоматите за продажба на хартиени билети да останат, паралелно с електронните възможности за плащане.

„Възрастните хора, които не ползват, за тях е по-лесно, защото нямат тези мобилни телефони, на които могат да си инсталират.“ „Не всеки има такъв смарт телефон, някои имат по-обикновени, приложението може да не пасне, да не тръгне.“ „Да валидирам всеки път билета, когато вляза в автобуса. Ако ви падне батерията точно в този момент? Няма какво да се направи, трябва да платя глоба.“

В града вече работи и ново мобилно приложение, през което билети могат да се купуват предварително. Затова и от местното предприятие по транспорт не смятат, че отпадането на автоматите за хартиени билети би представлявало проблем.

Александър Велинов, директор на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“: „Достатъчно алтернативи има освен на покупката на билетче чрез машината.“

Заради породилите се дискусии по темата, кметът Благомир Коцев заяви, че засега апаратите за хартиени билети остават, но хората постепенно вървят към модернизация.

Благомир Коцев, кмет на общ. Варна: „Доста малко хора си купуват билети в брой, всички използват приложение или предплатените карти вече са в ход в новото приложение. И най-важната екстра, която трябва да бъде въведена някъде в края на годината е безконтактното плащане с дебитни и кредитни карти, което става много бързо и удобно.“

Новата система предлага и възможност за закупуване и на 24-часов билет срещу 2 евро - един от най-предпочитаните варианти за туристите и гостите на Варна.