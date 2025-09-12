NASA въвежда ограничения за китайски граждани

През септември 2025 г. редица международни медии съобщиха, че Американската космическа агенция NASA е въвела нови ограничения, засягащи китайски граждани, включително такива с валидни визи за САЩ. Новината предизвика широк отзвук, тъй като тя се вписва в контекста на нарастващото съперничество между САЩ и Китай в космическите изследвания.



Прессекретарят на NASA, Бетани Стивънс, потвърди пред медиите, че агенцията е въвела мерки за ограничаване на достъпа на китайски граждани до своите съоръжения, материали и мрежи.

Обхватът включва физически и дигитален достъп.

Новата политика блокира влизането в IT системи и ограничава участието в присъствени срещи. Това засяга студенти, изпълнители (contractors) и други лица, които преди са имали възможност да сътрудничат на NASA, макар и не като постоянни служители.



Според източници като The Guardian и UPI, мерките са започнали да се прилагат около 5 септември 2025 г.

Целта на тези действия е „да се гарантира безопасността на съоръженията, материалите и мрежите на агенцията“.

Решението идва на фона на засилващата се надпревара за изследване на Луната и Марс. САЩ планират пилотирана мисия до Луната по програмата Artemis през 2027 г., докато Китай цели да стъпи там до 2030 г.



Пълна забрана или селективен подход?

Няма официален документ, който да уточнява дали забраната важи за всички китайски граждани без изключение, или само за определени категории (например свързани с държавни институции).

Не е ясно дали ще има изключения за университетски програми, международни научни колаборации или индивидуални случаи, и кой ще взема тези решения.

До момента не е публикуван официален нормативен акт или директива на сайта на NASA, която да описва в детайли новата политика.

Това не е първото ограничение за китайско участие в американската космическа програма. Още от 2011 г. т.нар. Wolf Amendment забранява на NASA да използва федерални средства за директно сътрудничество с Китай, освен ако няма изрично одобрение от Конгреса на САЩ. Новите мерки се възприемат като продължение и засилване на тази линия на поведение.