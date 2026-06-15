Натурализираният гард Умоджа Гибсън се присъедини към лагера на България в Самоков

Новият натурализирани американец в националния отбор на България по баскетбол за мъже - Умоджа Гибсън, се включи в официалния старт на подготовката на тима за мача с Норвегия от предварителните квалификации за следващото европейско първенство.

Националите проведоха открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков, където ще протече първия етап от подготовката им. Двубоят срещу Норвегия ще се играе на 5 юли в Ботевград.

Българските баскетболисти се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място в групата, а с това и продължаване в следващата фаза на квалификациите.

Играещите в чужбина Александър Везенков и Иван Алипиев ще се включат по-късно в подготвителния лагер на националния тим.

Съставът на България от 16 състезатели, избрани от селекционера Любомир Минчев:

Умоджа Гибсън - Цедевита Любляна (Словения)

Константин Тошков - Балкан Ботевград

Александър Гавалюгов - Санта Клара (NCAA, САЩ)

Павлин Иванов - Спартак Плевен

Александър Стоименов - Нови Сад (Сърбия)

Кръстомир Михов - Локомотив Пловдив

Мартин Русев - Спартак Плевен

Мирослав Васов - Рилски спортист

Борислав Младенов - Виена (Австрия)

Иван Алипиев - Римини (Италия)

Иван Спиров - Кливланд Стейт (NCAA, САЩ)

Христо Бъчков - Рилски спортист

Йордан Минчев - Кемнитц (Германия)

Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

Цветомир Чернокожев - Черно море

Андрей Иванов - Балкан Ботевград