Натурализираният гард Умоджа Гибсън се присъедини към лагера на България в Самоков

Българският национален отбор по баскетбол за мъже започна подготовка за мача с Норвегия.
Новият натурализирани американец в националния отбор на България по баскетбол за мъже - Умоджа Гибсън, се включи в официалния старт на подготовката на тима за мача с Норвегия от предварителните квалификации за следващото европейско първенство.
Националите проведоха открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков, където ще протече първия етап от подготовката им. Двубоят срещу Норвегия ще се играе на 5 юли в Ботевград.
Българските баскетболисти се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място в групата, а с това и продължаване в следващата фаза на квалификациите.
Играещите в чужбина Александър Везенков и Иван Алипиев ще се включат по-късно в подготвителния лагер на националния тим.
Съставът на България от 16 състезатели, избрани от селекционера Любомир Минчев:
Умоджа Гибсън - Цедевита Любляна (Словения)
Константин Тошков - Балкан Ботевград
Александър Гавалюгов - Санта Клара (NCAA, САЩ)
Павлин Иванов - Спартак Плевен
Александър Стоименов - Нови Сад (Сърбия)
Кръстомир Михов - Локомотив Пловдив
Мартин Русев - Спартак Плевен
Мирослав Васов - Рилски спортист
Борислав Младенов - Виена (Австрия)
Иван Алипиев - Римини (Италия)
Иван Спиров - Кливланд Стейт (NCAA, САЩ)
Христо Бъчков - Рилски спортист
Йордан Минчев - Кемнитц (Германия)
Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
Цветомир Чернокожев - Черно море
Андрей Иванов - Балкан Ботевград