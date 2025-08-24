Небето над Варвара е картина!

Днес малкото селце Варвара се превърна в рай за всички фенове на хвърчилата – стартира Varvara Kite Fest, част от Международния фестивал на хвърчилата „Via Pontica“.

Небето буквално оживя с огромни хвърчила – мечета, тигри, октоподи, калинки, птици и риби . Професионални кайт артисти и международни клубове показаха супер трикове под музика, а новите модели хвърчила бяха страхотни!

Освен зрелището във въздуха, фестивалът предлага и музика на живо. Празникът продължава и утре – 25 август, така че небето над Варвара ще се изпълни с още повече цветове.





