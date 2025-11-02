Нешвил форсира решаващ мач срещу Меси и Интер Маями

Интер Маями не успя да затвори плейофния сблъсък с Нешвил във втория двубой между отборите. „Чаплите“ имаха преднина от една победа, но отстъпиха с 1:2 в следващата среща. Така серията бе изравнена на 1:1 победи и продължилият ще се изясни реши в решителния трети двубой.

Миналата година Меси и съотборниците му отпаднаха от плейофите при сходен сценарий – след успех в първия мач срещу Атланта Юнайтед последваха две загуби, които сложиха край на участието им още на старта.

Втората среща между Интер Маями и Нешвил започна с гол от дузпа още в 9-ата минута на Сам Съридж. В края на първото полувреме Джош Бауер удвои аванса на Нешвил.

След почивката де Пол подаде на Меси, който отбеляза за трети път в плейофите и на практика оформи крайното 1:2.

Третият двубой е на 8 ноември, събота, от 23:00 часа българско време.