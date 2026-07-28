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Нетаняху каза, че е имал "най-добрия разговор" и "отлична" среща с американския президент Тръмп

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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тръмп нетаняху обсъдили подготвяния меморандум иран
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Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху каза днес, че е имал "отлична" среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предаде Франс прес. Това бе първият им разговор очи в очи от началото на войната им срещу Иран на 28 февруари тази година, посочи агенцията.

"Току-що приключих една отлична среща с президента Тръмп", заяви Нетаняху във видеообръщение, допълвайки, че е била коментирана "общата им цел: гарантирането, че Иран не притежава ядрени оръжия".

"Това бе един от най-добрите разговори, които някога съм имал с президента на Съединените щати, нашия приятел Доналд Тръмп", посочи Нетаняху.

#Доналд Тръмп # Бенямин Нетаняху #разговор #Иран

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