Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 в Катар

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Сезонът във Формула 2 завършва с 4 състезания.

никола цолов преминах няколко спорта докато намерих моя любим
Снимка: БТА
Българският пилот Никола Цолов ще дебютира преди края на сезона във Формула 2, той ще участва в последните два кръга от сезон 2025 в Катар и Абу Даби.

Никола остава за 2026 година в Кампос Рейсинг, с който се състезава в последните два сезона във Формула 3, като през 2025 завърши кампанията с вицешампионската титла.

Още през септември Никола беше потвърден, че продължава кариерата си във Формула 2 след три сезона във Формула 3.

„Имам да уча много в тези два последни уикенда от сезона. Основно става въпрос за процедурите – спиране в бокса, връщане на пистата със студени гуми, работа със спирачките, които са различни от тези във Формула 3. Това са две писти, които не познавам и съм сигурен, че ще е много интересно. Мотивиран съм да се представя силно и да постигна добри резултати, но нямам големи очаквания“, заяви Цолов.

Сезонът във Формула 2 завършва с 4 състезания – по едно основно състезание и един спринт в Катар и Абу Даби, като надпреварите са на 29 и 30 ноември и 6 и 7 декември.

Сезонът във Формула 2 ще приключи заедно с кампанията във Формула 1, като в седмицата след последното състезание в Абу Даби ще има тестове за пилотите във Формула 1 и Формула 2.

#Формула 2 #Никола Цолов

