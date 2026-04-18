Никола Цолов: Забавлявах се, но това състезание беше и сериозно физическо предизвикателство

Една от големите звезди на българския автомобилен спорт Никола Цолов също взе участие в 12-часовото ендюранс картинг състезание на писта Хасково, където неговият отбор завърши на трето място.

Пилотът във Формула 2 сподели, че е приел надпреварата като възможност да се наслади на състезанието, но и като сериозно предизвикателство както от спортно, така и от физическо естество.

"Беше много забавно. В началото водехме състезанието в първите стинтове, но при такива надпревари никога не знаеш какво ще се случи – колко време ще загубиш в бокса или при смени. В крайна сметка се получи оспорвано състезание с много обрати“, коментира Цолов.

Той призна, че участието не е било просто разтоварване между състезанията, а напротив - натоварването е било сериозно.

"Физически беше тежко. От три дни караме почти непрекъснато и днес наистина се усети умората. Но това е добра подготовка за това, което предстои“, допълни той.

Цолов не пропусна да поздрави победителите Георги Илиев и Виктор Николов, които триумфираха в категория ПРО.

"Справиха се много добре и бяха бързи през цялото състезание. Пожелавам им да продължават в същия дух – задават много добро темпо, което ще се опитаме да достигнем следващия път“, заяви той.

Българският пилот заминава за Съединените щати още следващата седмица, където ще продължи участието си във Формула 2, като използва участието в Хасково и като част от подготовката си за предстоящите състезания.