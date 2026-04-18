Никола Цолов: Забавлявах се, но това състезание беше и сериозно физическо предизвикателство

Българският пилот във Формула 2 поздрави победителите и определи участието си в Хасково като ценна подготовка

Никола Цолов: Забавлявах се, но това състезание беше и сериозно физическо предизвикателство
Една от големите звезди на българския автомобилен спорт Никола Цолов също взе участие в 12-часовото ендюранс картинг състезание на писта Хасково, където неговият отбор завърши на трето място.

Пилотът във Формула 2 сподели, че е приел надпреварата като възможност да се наслади на състезанието, но и като сериозно предизвикателство както от спортно, така и от физическо естество.

"Беше много забавно. В началото водехме състезанието в първите стинтове, но при такива надпревари никога не знаеш какво ще се случи – колко време ще загубиш в бокса или при смени. В крайна сметка се получи оспорвано състезание с много обрати“, коментира Цолов.

Той призна, че участието не е било просто разтоварване между състезанията, а напротив - натоварването е било сериозно.

"Физически беше тежко. От три дни караме почти непрекъснато и днес наистина се усети умората. Но това е добра подготовка за това, което предстои“, допълни той.

Цолов не пропусна да поздрави победителите Георги Илиев и Виктор Николов, които триумфираха в категория ПРО.

"Справиха се много добре и бяха бързи през цялото състезание. Пожелавам им да продължават в същия дух – задават много добро темпо, което ще се опитаме да достигнем следващия път“, заяви той.

Българският пилот заминава за Съединените щати още следващата седмица, където ще продължи участието си във Формула 2, като използва участието в Хасково и като част от подготовката си за предстоящите състезания.

ТОП 24

ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
1
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове
3
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
4
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
5
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Други спортове

Очаквайте: Фьодор Лапоухов и сестри Стоеви в "Арена спорт"
Очаквайте: Фьодор Лапоухов и сестри Стоеви в "Арена спорт"
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 деца се включиха във велошоу в Южния парк в София Общо 350 деца се включиха във велошоу в Южния парк в София
Чете се за: 00:50 мин.
Спортни новини 18.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 18.04.2026 г., 12:25 ч.
Николай Върбицалиев: "Еко 12 часа на България" е най-голямото 12-часово състезание по картинг за издръжливост в Европа Николай Върбицалиев: "Еко 12 часа на България" е най-голямото 12-часово състезание по картинг за издръжливост в Европа
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

В Нова Зеландия започна гласуването за 52-то Народно събрание
В Нова Зеландия започна гласуването за 52-то Народно събрание
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Заради дефект: Отпечатаха над 300 000 нови бюлетини Заради дефект: Отпечатаха над 300 000 нови бюлетини
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Ден за размисъл за българите в Турция Ден за размисъл за българите в Турция
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Техеран затвори отново Ормузкия проток заради американската блокада
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Няма извънредни автобуси от Турция към Кърджали за вота в неделя
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Как ще гласуват българите във Великобритания?
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Емили Ан Бофорт, виконтеса Странгфорд - английската лейди, която...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
