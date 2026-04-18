Отборът на LVF триумфира над Никола Цолов в 12-часовия картинг маратон на писта Хасково

Отборът на LVF с пилоти Георги Илиев и Виктор Николов спечели категория ПРО в първото за годината 12-часово ендюранс картинг състезание "Еко 12 часа на България" , проведено на писта Хасково. Надпреварата събра елита на европейския картинг и предложи изключително оспорвана битка до последните обиколки.

Двамата български състезатели демонстрираха постоянство и силно темпо през цялото състезание, като успяха да удържат натиска в решаващите финални часове. Именно последната фаза се оказа най-напрегната за тях заради натоварения трафик на пистата и честите изпреварвания на по-бавни картове.

"Стартът беше добър, но последните два часа бяха изключително трудни заради трафика. Това направи състезанието много напрегнато“, споделиха победителите след финала.

Успехът е първи толкова значим за младия отбор на LVF, създаден едва миналата година. Победата идва в конкуренцията на рекорден брой участници от цяла Европа, което допълнително увеличава стойността на постижението.

В надпреварата участие взе и най-успешният български пилот в последните години Никола Цолов, чийто отбор завърши на трета позиция. Именно той е сред вдъхновенията за младите състезатели.

"Той извървя най-трудния път - от картинга към Формула сериите. Това дава пример на всички нас, че е възможно“, коментираха Илиев и Николов.

И двамата пилоти са категорични, че основната им цел на този етап остава развитието в картинга, но не крият амбициите си в бъдеще да направят крачка към автомобилните формули.

Състезанието на писта Хасково постави силно начало на ендюранс сезона през 2026 година, като финалният етап беше излъчен по БНТ 3.