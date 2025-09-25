Николай Киров: Нормално е, когато няма резултати, играчите да бъдат притеснени

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров не скри разочарованието си след поражението с 1:2 от ЦСКА 1948 в първа среща от десетия кръг на Първа лига. "Канарчетата" регистрираха четвърта поредна домакинска загуба и остават без успех на свой терен от началото на сезона.

"Динамично първо полувреме, в което имахме своите шансове да поведем или след това да изравним още преди почивката. Лошото е, че когато съумяхме да направим това и имаше положителна емоция, допуснахме второ попадение. След това противникът вкара смени, с които успя да запази своята скорост. При нас това не се получи и разчитахме на дълги топки", коментира след мача Киров.

"Говорихме доста с играчите. Нормално е, когато няма резултати, да бъдат притеснени. На поста на двете крила в този двубой нямаме състезатели на тази позиция. Проблемът на състава е там, че все още нямаме играчи, които да влизат на една и съща позиция - да създадат конкуренция помежду си и да запазят темпото, когато направим смяна. Този проблем го има. Работим по него. Състезателите вече са налични, но точно на поста "крила" чакаме документи на двама футболисти. Тези, които идват, не идват в добро състояние и трябва едновременно да наваксваме и да създаваме взаимовръзки в състава", допълни той.