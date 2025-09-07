БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея...
Чете се за: 19:52 мин.
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи...
Чете се за: 05:25 мин.
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

Николай Минков: Моментните възможности на националния отбор по футбол са това, което се видя в Тбилиси

Чете се за: 02:07 мин.
Национални отбори
Българският национален отбор по футбол инкасира второ поражение в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Селекцията на Илиан Илиев отстъпи пред Грузия с 0:3 в среща от втория кръг в група Е в Тбилиси.

Николай Минков: Моментните възможности на националния отбор по футбол са това, което се видя в Тбилиси
Десният защитник Николай Минков е на мнение, че моментните възможности на българския национален отбор по футбол в момента са такива, каквито се видяха при поражението с 0:3 от Грузия. "Лъвовете" отстъпиха и във втория си мач, като остават на последното 4-о място в група Е".

"В първите 15-20 минути започнахме добре и след това направихме поредица детински грешки, които отбори като Грузия ги наказват. И за пореден път показахме слаба концентрация, защото в първите 15-20 минути започнахме добре и след това мисля, че рухнахме", започна десният бек на Ботев (Пловдив).

"Не съм гледал положението, мисля, че всеки един от нас има вина, щом сме допуснали попадение. Не бива да се винят дадени играчи, а целият отбор е сбъркал – както за първия, така и за другите два гола. Съжаляваме, но това са нашите възможности за момента", коментира той относно това къде е била грешката при първия гол.

"Ако се върнем на първия мач с Испания, може би през второто полувреме испанците не са играли на пълни обороти. Не мога да знам, особено след като вкараха три гола преди почивката. А специално за днес, тежко е да говоря сега. Дойдохме с ясната идея да вземем поне точка, но втора тежка загуба нас. Грузия е доста сериозен отбор, но вярвахме, че можем да вземем точка. Но не само да си говорим в хотела и преди мача, а да покажем вярата в себе си и на терена", допълни бранителят.

"Какво ни е казал треньора? Не искам да коментирам, може да си го питате него. Горе главите и продължаваме напред, завърши той.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #николай минков

